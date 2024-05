Thiago Alcántara et Liverpool, c’est fini

Qui se souvenait que Thiago Alcántara était toujours à Liverpool ?

C’est la fin d’une histoire qui aurait mérité de mieux finir : Thiago Alcántara ne prolongera pas son contrat et quittera donc Liverpool à l’issue de la saison. Arrivé en 2020 sur les bords de la Mersey en provenance du Bayern, le passage de l’international espagnol en Premier League a été marqué par d’innombrables pépins physiques. Malgré ces blessures, le milieu de terrain a réalisé deux bonnes premières années chez les Scousers, où il est devenu un des hommes de base de Klopp.

Entre le mollet, la hanche, la cuisse, les ischios et même le coronavirus, l’ancien Barcelonais a connu un total de 661 jours d’indisponibilité avec les Reds. Cette saison, Alcántara n’a disputé que cinq maigres minutes face à Arsenal, avant de sortir sur blessure. « Un joueur vraiment unique. Merci pour tout, Thiago », a salué le club sur X.

Thiago Alcántara’s time with the Reds will come to an end this summer upon the expiration of his contract.

A truly special player. Thank you for everything, Thiago ❤️

— Liverpool FC (@LFC) May 17, 2024