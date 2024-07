Thiago Alcantara de retour au Barça... dans le staff ?

Thiago Alcântara n’aura pas chômé longtemps.

Trois jours à peine après avoir raccroché les crampons, l’Espagnol de 33 ans pourrait déjà avoir trouvé sa reconversion. Selon les informations de Sport, il aurait accepté d’intégrer le staff du FC Barcelone, à la demande de son nouvel entraîneur Hansi Flick. Les deux hommes se connaissent bien puisqu’ils se sont côtoyés une saison au Bayern en 2019-2020 lorsque Thiago Alcantara était sur le terrain et Hansi Flick en était l’entraîneur (2019-2021). Après avoir passé sept saisons en Allemagne (2013-2020), il aiderait Hansi Flick au niveau de la communication avec les joueurs, notamment pour servir de traducteur, selon le média espagnol.

📹 IMAGEN @JijantesFC ‼️ Primera imagen de Thiago Alcántara en la Ciutat Esportiva Joan Gamper El exfutbolista del Barça, presente de nuevo en las instalaciones del club para perfilar su incorporación al staff de Hansi Flick. [🎥: @pportabellaraf] 🔗 https://t.co/OGW0AKAWMl pic.twitter.com/rq4m7F2ghX — Jijantes FC (@JijantesFC) July 10, 2024

L’ancien joueur de Liverpool (2020-2024) a d’ailleurs été filmé ce jeudi, entrant au centre d’entraînement du Barça en voiture. Le club blaugrana est également familier à Thiago Alcântara : il y a terminé sa formation entre 2005 et 2008 avant d’évoluer avec l’équipe B, le Barcelona Atlètic, sous les ordres d’un certain Pep Guardiola, puis de faire ses débuts professionnels avec l’équipe principale en 2009 et de l’intégrer définitivement deux ans plus tard, jusqu’en 2013.

Qu’il fasse attention à ses fiches de paie s’il signe.

