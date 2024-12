Des supporters balancent des sapins et des boules de Noël en plein match

L’esprit de Noël

À la Sportclub Arena, en troisième division allemande, le SC Verl et le VfL Osnabrück et se sont quittés sur un score de 1-1. Dès le coup d’envoi, les 2 000 supporters visiteurs ont donné le ton : boules de Noël, guirlandes et quatre sapins balancés sur la pelouse. Ambiance festive ? Pas vraiment. Il s’agissait d’un message clair à la fédération allemande de football (DFB), cible de leur colère selon The Pinacle Gazette.

Après le foot, ça vole Noël

Sous une pluie de chants « Mafia du football, DFB », l’arbitre n’a pas eu d’autre choix que d’interrompre le match pendant trois minutes, histoire de rendre à la pelouse un semblant de dignité. Le reproche ? Une programmation jugée irrespectueuse, avec des matchs calés chaque dimanche de l’Avent.

Pour les fans, c’est plus qu’une simple histoire de calendrier : ces dimanches, en Allemagne, riment avec tradition, rites sacrés et marché de Noël. Mais plutôt que de prêcher dans le vide, les supporters d’Osnabrück ont choisi l’ironie pour marquer le coup, déployant une banderole cinglante : « Merci à la DFB pour ces dimanches de l’Avent réfléchis – et ces horaires adaptés aux supporters ». Du sarcasme en rouge et blanc, comme les décorations qu’ils avaient jetées sur le terrain.

L’action a fait suffisamment de bruit pour que le club s’autorise un clin d’œil sur X, lâchant un « on signe » en guise d’approbation à la bannière des supporters.

Entre supporter un club 19ᵉ de 3. Liga et supporter sa belle-famille, le choix est cruel.

