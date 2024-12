Carlo Ancelotti : « L’équipe et Mbappé sont de retour à leur meilleur niveau »

Kyk’starter.

Carlo Ancelotti avait prévenu avant la rencontre contre Séville : « La période d’adaptation de Kylian Mbappé est terminée », avait balancé le Mister en conf’. Et visiblement, le Don avait vu juste.

Validé par le patron

Le Real Madrid a régalé ce dimanche, à domicile, en s’imposant 4-2 face au Séville FC. Au cœur de la fiesta, Kylian Mbappé a une nouvelle fois répondu présent : un but dès la 10e minute et une passe décisive dans la foulée pour parfaire la soirée. Après le match, Ancelotti a lâché quelques vérités rapporté par Managing Madrid : « Nous avons retrouvé la manière de faire les choses comme il faut, avec un esprit collectif. C’est ainsi que ça doit être. Cette période a été exigeante, mais l’équipe, et Mbappé, sont de retour à leur meilleur niveau, ce qui nous enthousiasme pour 2025. ».

Et sur Mbappé, il a enfoncé le clou : « Cela aurait pu être une situation très compliquée pour Mbappé, mais il a travaillé et montré de quoi il est capable grâce à son esprit critique. Comme je l’ai dit samedi, sa période d’adaptation est terminée. ». Il regagne même les faveurs du média espagnol Diario qui a titré ce lundi, en parlant du chassé croisé avec le néo-retraité Jesús Navas : « Un mythe s’en va, un génie reste ».

Tout va très vite dans le football.

Le Real Madrid de Kylian Mbappé bat Séville et double Barcelone