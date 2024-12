Le Real Madrid de Kylian Mbappé bat Seville et double Barcelone

Real Madrid 4-2 Séville

Buts : Mbappé (10e), Valverde (20e), Rodrygo (34e) et Diaz (53e) pour le Real Madrid // Romero (35e) et Lukebakio (85e) pour Séville

3-0 à la 34e minute, et trois buts somptueux !

À l’occasion de la dix-huitième journée de Liga, et alors que Barcelone s’est incliné contre l’Atlético à qui il a laissé la place de leader, le Real Madrid n’a pas fait les choses à moitié. Car s’ils se sont imposés devant Séville, les Merengues ont également proposé un joli spectacle. En l’absence de Vinicius Junior, c’est Kylian Mbappé qui a allumé la première mèche : aux vingt mètres, le Français a envoyé une merveilleuse frappe dans les filets d’Alvaro Fernandez au bout de dix minutes. Federico Valverde a ensuite rapidement imité son partenaire, l’Uruguayen étant l’auteur d’un missile synonyme de break à la suite d’un corner. De son côté, Rodrygo a achevé une action collective de belle qualité avant de voir le pointu de Lucas Vazquez être repoussé par le gardien adverse.

Les Merengues nouveaux dauphins

Malgré la réduction du score signée Isaak Romero de la tête sur un centre de Juanlu Sanchez et un arrêt important de Thibaut Courtois, les locaux ont poursuivi leur domination dans le second acte : déjà impliqué sur le pion du Brésilien, Brahim Diaz a profité d’un bon travail de l’excellent Mbappé pour enfoncer le clou d’un enroulé maîtrisé. Largement suffisant, évidemment, pour éteindre le reste de suspense (même si Dodi Lukebakio a fait une démonstration de puissance sur la fin, dégoûtant Courtois). Grâce à ce succès aussi autoritaire que convaincant, la Maison blanche récupère la deuxième place du championnat et double le Barça (les Catalans ayant, en outre, un match de moins à disputer). Juste devant, les Colchoneros ne sont qu’à une minuscule unité…

Bien entendu, personne n’oublie Jesus Navas qui ne foulera officiellement plus jamais de pelouse…

