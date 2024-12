L’Atlético braque le Barça et lui vole son leadership

FC Barcelone 1-2 Atlético de Madrid

But : Pedri (30e) pour le Barça // De Paul (60e) et Sørloth (90e+6) pour les Colchoneros

Dur, dur, dur… Dominateur et logiquement devant à la mi-temps, le Barça s’est fait retourner sur le gong par un Atlético qui n’avait pas tiré dans les 45 premières minutes. Les Catalans ont quant à eux inlassablement buté sur Jan Oblak, en grande forme, et laissent leur première place aux visiteurs pour la trêve hivernale. Résultat ? Une troisième défaite à domicile à la suite pour le FC Barcelone, alors que les Colchoneros poursuivent leur série d’invincibilité avec douze victoires consécutives.

Pedri le magnifique

Sans surprise, le Barça prend directement le jeu à son compte. Désireux de se rattraper après deux dernières sorties piteuses devant leur public, les Blaugrana se lancent à l’offensive sans attendre avec Pedri comme rampe de lancement. En l’absence de Lamine Yamal, le numéro 8 casse des lignes… Mais le centre de Fermín López arrive un poil en arrière pour Raphinha, pourtant en position idéale (3e). Le milieu continue de mettre le feu dans l’arrière-garde madrilène, mais Conor Gallagher laisse traîner la patte pour préserver le score. Le Barça multiplie les centres pour le grand Robert Lewandowski, sauf qu’il y a toujours un Colchonero pour le déranger. Jan Oblak est également vigilant sur une belle reprise d’Íñigo Martínez (22e), et Gavi manque le cadre sur une tête puissante (25e), la menace se précisant progressivement. Le chef d’orchestre Pedri Gonzalez prend alors ses responsabilités, à la baguette et au fourneau afin de perforer en rentrant dans l’axe, alerter Gavi d’un une-deux chanceux pour placer un plat du pied en toute tranquillité (1-0, 30e).

L’Atlético se résout donc à se découvrir un tant soit peu, en seconde période. Pour le bonheur de Pedri, trouvant cette fois Fermin López dans la surface, qui ne peut s’appliquer et bute sur Oblak (47e). Quelques minutes plus tard, le Golden Boy 2021 met cette fois sur orbite Raphinha, dont le lob retombe sur la barre transversale (57e). L’Atlético semble aux abois, jusqu’à une accélération de Javi Galán et un centre mal dégagé par Marc Casadó qui profite à Rodri De Paul aux abords de la surface (1-1, 60e). L’Atlético revient au score sur sa deuxième frappe cadrée de la rencontre. Moralité ? Ne jamais vendre la peau du Cholo avant de l’avoir tuée.

Sørloth le Terrible

La rencontre peut enfin s’emballer, mais Lewandowski se foire à bout portant sur un caviar de Ferran Torres. Puis Peña s’en sort du pied, face à Pablo Barrios (75e). Dani Olmo profite aussi du show pour se distinguer, se faisant reprendre avant d’enchaîner sur son sombrero et ouvrant trop son pied après un bel enchaînement dans la surface (80e). Dani offre finalement la balle de match à Raphinha d’une somptueuse passe fouettée, mais le Brésilien joue mal le coup et s’empale sur Oblak (86e).

SORLOTH WITH THE LAST SECOND WINNER!!!!!! pic.twitter.com/9CIbZLIlGV — Atletico Universe (@atletiuniverse) December 21, 2024

Rebelote sur l’action suivante, le portier slovaque dégoûtant cette fois Pedri de près (87e). Le Barça manque d’imagination pour reprendre l’avantage, et l’Atlético punit sévèrement ce manque de caractère. Dans les ultimes secondes de la rencontre, Nahuel Molina est lancé dans la profondeur : son centre trouve Alexander Sørloth, qui crucifie les Catalans (1-2, 90e+6). L’Atlético chipe donc le trône aux Barcelonais, et passera les fêtes au chaud.

FC Barcelone (4-2-3-1) : Peña – Koundé, Cubarsí, Martínez, Baldé – Casadó (García, 80e), González – Raphinha, Gavi (Torres, 64e), López (Olmo, 64e) – Lewandowski. Entraîneur : Hansi Flick.

Atlético de Madrid (4-4-2) : Oblak – Llorente (Le Normand, 73e), Giménez (Witsel, 52e), Lenglet, Galán – Simeone (Molina, 62e), De Paul, Barrios, Gallagher (Koke, 62e) – Griezmann (Sørloth 73e), Álvarez. Entraîneur : Diego Simeone.

