Pourquoi l’Atlético est redevenu injouable

→ Une défense solide, pour changer

Si l’Atlético reste sur 11 victoires consécutives (TCC), soit sa meilleure série depuis l’automne 2012, il le doit en partie à sa solidité défensive. Cela peut sembler un peu cliché, surtout quand l’on parle d’une formation réputée pour être rugueuse, souvent recroquevillée derrière, mais il ne faut pas oublier sa perméabilité la saison dernière. Lors de cet exercice 2024-2025, les Colchoneros n’ont encaissé que 11 pions en 18 journées, faisant d’eux la co-meilleure défense de la Liga avec la Real Sociedad. Incapable de battre le FC Barcelone à l’extérieur depuis 13 ans (10 défaites, 7 nuls), l’Atlético pourra compter sur ses défenseurs, comme son taulier José María Giménez, le titulaire en puissance Clément Lenglet ou encore Axel Witsel pour frustrer des Blaugrana loin d’être redoutables ces derniers temps, à l’image de Robert Lewandowski qui n’a claqué que deux pions en six matchs.

→ Grâce à ses recrues (coucou Julián Álvarez)

Outre Clément Lenglet, qui a parfaitement pallié l’indisponibilité d’une autre recrue, Robin Le Normand, victime d’un traumatisme crânien lors du derby face au Real, l’actuel dauphin de la Liga a eu le nez creux en signant Julián Álvarez. Si Conor Gallagher et Alexander Sørloth, respectivement achetés pour 42 et 32 millions d’euros, peinent à faire leur trou, le champion du monde 2022 est comme un poisson dans l’eau. Déjà auteur de 12 pions et 2 passes décisives, l’ancien attaquant de Manchester City s’entend à merveille avec Antoine Griezmann. En conférence de presse ce vendredi, Diego Simeone n’a pu dire que du bien de son compatriote : « Avec un joueur de son rang, il est très difficile de contribuer à son jeu. Il faut simplement l’entourer pour qu’il puisse générer tout ce qu’il génère. » Après l’échec cuisant de João Félix, Álvarez prouve qu’être la deuxième recrue la plus chère de l’histoire des Colchoneros (75 millions d’euros) ne veut pas forcément dire erreur de casting.

Le bijou de Julián Álvarez 🔥 L'Atlético Madrid mène déjà 1-0 face au Slovan Bratislava !#UCL pic.twitter.com/vQ0iDpqk7b — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 11, 2024

→ Un Simeone réinventé

« Cholo » compte désormais plus de 700 matchs à la tête de l’Atlético, mais cela n’empêche pas l’entraîneur argentin, en poste depuis décembre 2011, de se réinventer. Le technicien a toujours ses soldats (Koke, Oblak, Correa), mais n’hésite pas à faire confiance à la jeunesse, qui la lui rend plutôt bien. Que ce soit Pablo Barrios, Samuel Lino ou encore son fils Giuliano, la relève prend forme et rend de loyaux services au collectif. Mais Simeone mise aussi énormément sur les changements pour faire basculer les rencontres. L’Atléti n’est pas le club espagnol qui en effectue le plus (83 depuis le début de la saison) mais ses ajustements tactiques sont souvent décisifs. Pour preuve, 18 buts ont été marqués par des entrants, mais aussi 12 passes décisives délivrées par les hommes qui sortent du banc. C’est simple, aucune équipe ne fait mieux dans les cinq grands championnats.

→ Parce qu’Antoine Griezmann, tout simplement

Libéré du poids de la sélection, Antoine Griezmann vit sa neuvième saison sous les couleurs madrilènes. Pourtant, le champion du monde 2018 a encore de grandes choses à accomplir. Sur un nuage depuis le début de la saison (11 buts et 6 passes décisives), « Grizou » montre, comme si c’était encore nécessaire, qu’il est l’homme à tout faire des Colchoneros. Meilleur buteur de l’histoire du club depuis janvier 2024, le natif de Mâcon n’est qu’à 8 pions de la barre des 200 buts. Considéré comme un « joueur différent », « spécial » par son coach, Griezmann continue aussi de faire l’unanimité dans le vestiaire : « C’est un privilège de jouer aux côtés de Griezmann, mais ce que j’aime le plus chez lui, c’est sa personnalité, parce que c’est quelqu’un de simple, avec un grand cœur, a lâché son coéquipier Samuel Lino. Et sur le terrain, tout le monde connaît ses qualités, c’est un joueur spectaculaire. Mais pour tout ce qu’il représente, tout le talent qu’il a, tout ce qu’il a gagné, tout ce qu’il a fait dans sa carrière, ça reste quelqu’un d’humble, et pour moi, c’est ça le plus important chez lui. » On peut penser que l’usure et le manque de motivation pourraient, logiquement, toucher l’attaquant français. Ce serait oublier qu’il lui manque un titre majeur à son armoire à trophées : la Liga, que l’ancien chouchou de Didier Deschamps n’a tout bonnement jamais remportée, que ce soit avec l’Atlético, qui l’a gagnée pour la dernière fois en 2021, ou le Barça.

Si sueñas con ser cantante, como @rororiquelme10, no lo intentes. Cúmplelo. Atleti Music x Mahou: apúntate y deja que el mundo descubra tu talento (secreto) 😁 ➡️ https://t.co/6tC1DQiOFW pic.twitter.com/rfoSRLogMM — Atlético de Madrid (@Atleti) December 19, 2024

→ Parce que Rodrigo Riquelme est un super chanteur

Pour qu’un vestiaire fonctionne, il faut toujours de bons DJs. Avoir un bon chanteur, c’est aussi important pour endiabler les soirées victorieuses. Les Colchoneros en ont un : le jeune Rodrigo Riquelme. Alors qu’il a toujours rêvé d’être un artiste, son club a réalisé l’un de ses rêves en lui permettant de pousser la chansonnette sur scène. Le résultat est plutôt sympa, mais on ne garantit pas l’absence de fausses notes.

