Álvaro Morata regrette son départ de l’Atlético de Madrid

Le globe-trotteur du football européen, alias Álvaro Morata, a rejoint cet hiver Galatasaray dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Encore un nouveau club pour celui qui avait rallié l’AC Milan à l’été 2024 en provenance de l’Atlético de Madrid. Dans une interview accordée à la Cadena SER, l’attaquant avoue regretter son départ.

Trois clubs en six mois et des regrets

« Si je pouvais revenir en arrière, je n’aurais pas quitté l’Atlético. J’aurais dû mieux réfléchir pendant l’été, assume ouvertement Morata. Mais maintenant, il n’y a plus de raison de changer quoi que ce soit. Quand vous n’êtes pas bien à certains niveaux de votre vie, vous prenez de mauvaises décisions. Cette question m’a préoccupé pendant l’Euro. » Sa saison 2023-2024, marquée par un épisode dépressif, n’a pas aidé.

Il s’était laissé convaincre par un certain Paulo Fonseca, très insistant : « Le mister de l’AC Milan m’appelait tous les jours, et à ce moment-là, j’avais besoin de me sentir aimé. Aujourd’hui, avec le recul, je me rends compte que Cholo (Diego Simone) m’appréciait et m’aimait aussi. » Il regrette d’autant plus qu’il confie que son père ainsi que Juanma López, un ancien de l’Atlético, l’avaient prévenu qu’il faisait une erreur en mettant les voiles.

En gros, si l’Atlético veut lui redonner sa chance…

