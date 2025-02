Álvaro Morata se laisse à son tour tenter par la Turquie

Une attaque de folie.

Débarqué à Milan l’été dernier, Álvaro Morata refait une nouvelle fois ses cartons pour un énième déménagement, cette fois en direction de la Turquie. L’attaquant espagnol s’est en effet engagé avec Galatasaray en prêt de six mois. Il y poursuivra sa carrière au sein d’une attaque déjà composé de Mauro Icardi et de Victor Osimhen, pour ne citer qu’eux. Le champion d’Europe n’aura disputé que six mois en Lombardie, où il était en conflit avec le nouvel entraîneur, Sergio Conceição.

📣 Transfer görüşmelerine başladığımız Álvaro Morata’nın, İstanbul'daki ilk anlarından en özel görüntüler 𝐒𝐀𝐃𝐄𝐂𝐄 Galatasaray YouTube Katıl'da olacak! 💛❤️ 📲 Üye olmak için 👉 https://t.co/g0aljBptcS pic.twitter.com/wvob3IBxgn — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 2, 2025

Est-ce que c’est vraiment la peine de défaire les cartons ?

