Morata va déjà quitter Milan, son remplaçant arrive des Pays-Bas

Poids Morata.

En conflit avec Sérgio Conceição (comme d’autres joueurs de l’AC Milan), Álvaro Morata ne va pas s’éterniser dans le poumon économique du nord de l’Italie. Selon Fabrizio Romano, le champion d’Europe 2024 va être prêté jusqu’à la fin de la saison à Galatasaray, où il partagera l’affiche avec Victor Osimhen sur le front de l’attaque. Le prêt pourrait bien se poursuivre pour un an supplémentaire si une greffe positive s’opère pour lui en Turquie.

🚨🔴⚫️ Santiago Giménez to AC Milan, here we go! Deal in place now, Feyenoord accept final bid sent today.

Package worth over €35m add-ons included, important sell-on clause.

Giménez will fly to Italy today. 🇲🇽

Player key to change Feyenoord’s mind, as he only wanted Milan. pic.twitter.com/Z05T3fzuR9

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2025