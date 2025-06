Morata : « À Milan, j’ai vécu des choses que je n’avais jamais connues dans ma carrière »

Confessions intimes.

Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, Álvaro Morata rappelle qu’après son transfert à l’AC Milan, il a traversé une période très compliquée, marquée par un mal-être profond et des difficultés d’adaptation. « J’ai vécu des choses que je n’avais jamais connues dans ma carrière, je ne me sentais pas à l’aise », a-t-il posé. Il s’était déjà livré en octobre dernier.

La sélection espagnole comme thérapie

« La dépression ? C’est le trou le plus sombre. Je ne souhaite à personne de traverser cela, même pas à mes pires ennemis », a-t-il confié. Son prêt au Galatasaray à la trêve hivernale a marqué un tournant. Il y a retrouvé un environnement plus serein et une atmosphère positive, ce qui lui a permis de reprendre confiance et de retrouver du plaisir à jouer : « Le club m’a beaucoup aidé à me relever. »

Morata explique également que l’équipe nationale espagnole joue un rôle fondamental dans son bien-être : « Ici, je suis capitaine, père, guide. Je me sens respecté, aimé et considéré. C’est essentiel pour que je me sente bien et que je tienne à distance les démons qui me suivent plus que les défenseurs. »

Une idée qui a bien évolué depuis un an.

