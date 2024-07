Morata pense à la retraite internationale : « En Espagne, il n'y a de respect pour rien ni personne »

Álvaro Morata aime se mettre hors-jeu.

Au cours d’un entretien donné au média El Desmarque, Álvaro Morata a jeté le voile sur son avenir proche, dont celui avec la sélection espagnole. Qualifiée en demi-finales de l’Euro 2024 où elle rencontrera la France mardi soir, la Roja pourrait perdre son attaquant de pointe à l’issue de la compétition : « Dans le football, rien n’est sûr. On devra voir comment on termine, toutes ces choses, et après on verra. […] C’est mon opinion au fond de moi, mais comme je le dis souvent, il y a des moments durant lesquels pour moi l’Espagne c’est compliqué. J’en ai marre du discours de victimisation, comme quoi je me plains… Je veux juste que ça se termine de la meilleure manière possible, et profiter, parce que ça pourrait être mon dernier tournoi avec la sélection. » Au cours du même entretien, l’attaquant de l’Atlético Madrid en rajoute une couche sur le traitement qu’il subit dans son pays : « Je suis plus heureux à l’étranger, parce que les gens me respectent. En Espagne, il n’y a de respect pour rien ni personne. »

Dernière sélection mardi pour Álvaro ?

Le sélectionneur espagnol prend la défense d’Álvaro Morata