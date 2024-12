En mars, Antoine Griezmann dévoilera le plan pour la suite de sa carrière

La decision, version 2025.

Désormais habitué à réaliser des annonces dignes d’une série Netflix, Antoine Griezmann a donné rendez-vous en mars. Selon le média espagnol AS, le champion du monde 2018 aurait informé la direction de l’Atlético de Madrid qu’il dévoilerait son avenir au printemps. Sous contrat jusqu’en 2026, l’attaquant tricolore garde toutes les options ouvertes, et les Colchoneros se disent prêts à respecter son choix, qu’il prolonge l’aventure madrilène ou qu’il prenne son envol.

Le rêve américain

Mais la rumeur MLS persiste. Grand fan du sport US et séduit par le championnat américain, Griezmann a été courtisé par le Los Angeles FC l’été dernier. L’occasion est tentante : un dernier défi en Europe ou un aller simple pour les paillettes de la Major League Soccer ? En bon numéro 7, Grizou pourrait se retrouver sur les mêmes terres que son idole, David Beckham. Pour le moment, l’objectif est de tenter de remporter sa première Liga. Avec 11 buts et 6 passes décisives TTC, Griezmann reste le playmaker de Diego Simeone.

L’équipe avant tout.

