Fernando Torres revient sur son hygiène de vie impeccable

À vos haltères !

Interrogé dans le podcast Nine Fitness sur sa transformation physique impressionnante datant de janvier 2021, Fernando Torres a évoqué l’importance de la musculation dans le football aujourd’hui. Pour l’entraîneur de la réserve des Colchoneros aussi, le football, il a changé : « Si vous réussissez, il devient bien plus important de vous connaître, de prendre soin de vous, de vivre 24 heures sur 24 pour votre sport, lâche le champion du monde 2010. Vous ne pouvez plus vivre 12 heures comme avant. Ou 10. Cela ne sert à rien, car votre rival vit 24 heures. Par 24 heures, j’entends qu’il faut bien dormir, bien se reposer, avoir de bonnes habitudes. Il faut savoir ce qu’il ne faut pas faire et quand ne pas le faire. »

Des athlètes, rien que des athlètes

Pour la légende des Reds, le football est très différent de celui des dernières années, et il est désormais obligatoire pour les joueurs d’être armés physiquement pour tenir la cadence : « Aujourd’hui, il est très difficile pour les footballeurs qui ne sont pas des athlètes de jouer. J’entends beaucoup de critiques à ce sujet ; je pense que c’est une évolution naturelle du football. Aujourd’hui, les meilleurs joueurs du monde sont des athlètes. […] Quand vous avez une fête d’anniversaire et un match dans deux jours, vous devez savoir… Moi, c’est du poulet et du riz. »

Avec ou sans sauce ?

