Atlético ou MLS ? Antoine Griezmann devrait trancher très prochainement

La Decisión II.

Tenté par la MLS, Antoine Griezmann doit annoncer cette semaine à ses dirigeants son choix de rester à l’Atlético ou de s’envoler vers de nouveaux défis outre-Atlantique, rapporte L’Équipe ce jeudi en citant le média espagnol AS (qui n’a pas encore sorti d’information à ce sujet). Sous contrat avec les Colchoneros jusqu’en juin 2026, l’attaquant qui fêtera ses 34 ans ce vendredi pourrait signer au Los Angeles FC cet été, où évoluent ses ex-coéquipiers en sélection Hugo Lloris et Olivier Giroud.

Lui aussi retraité international depuis septembre 2024, Griezmann avait déjà été approché par le club californien l’été dernier, avant de finalement rester à Madrid, où il fait encore pleinement l’unanimité. Cette saison à l’Atlético, le natif de Mâcon compte 16 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues et demeure le joueur le plus utilisé par Diego Simeone, malgré un récent passage à vide où le Français semble lever le pied.

Enterrer pour de bon sa vie en Bleu ?

Un potentiel départ vers la MLS, qui fait office de championnat de fin de carrière, pose aussi la question de son retour en équipe de France avant le Mondial 2026, qui se déroulera entre autres dans le pays de son probable futur championnat. Mais le niveau du football nord-américain, très différent de celui de l’Europe, laisse penser que ce transfert amoindrirait les chances de revoir « Grizou » en Bleu.

Il faut donc vraiment songer à trouver un numéro 10.

Álvaro Morata regrette son départ de l’Atlético de Madrid