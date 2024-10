Olivier Giroud et Hugo Lloris veulent Antoine Griezmann à Los Angeles

Grizou l’Américain.

Quel avenir pour Antoine Griezmann ? La question est légitime, d’autant que le Français sera en fin de contrat avec l’Atlético dans moins de deux ans, en juin 2026. La récente annonce de sa retraite internationale ouvre le champ des possibles, et les États-Unis semblent représenter une option possible pour l’attaquant, qui n’a jamais caché son amour pour les USA, la NFL, la NBA… dans Téléfoot ce dimanche, Hugo Lloris et Olivier Giroud ont rendu hommage à leur ex-partenaire en Bleu, et évoqué une éventuelle arrivée de Grizou dans leur club, au Los Angeles FC. « Ce sera son choix, mais effectivement, il y a beaucoup de bruits qui courent de l’autre côté de l’Atlantique », a d’abord soufflé un Lloris tout sourire. Giroud, lui, a été encore un peu plus explicite : « On serait ravis de l’accueillir à bras ouverts, ici à L.A. On sait qu’il y a déjà eu des contacts. Ce serait génial de se retrouver tous les trois avec Hugo. »

"On sait qu'il y a déjà eu des contacts, ça serait génial de se retrouver tous les 3 avec Hugo…" Olivier Giroud et Hugo Lloris au micro de @BarniaudSeb sur une potentiel signature d'Antoine Griezmann au Los Angeles FC. Un sujet de @BastienAL pic.twitter.com/wLy6sV2Gx3 — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 6, 2024

On a déjà hâte de voir les duels entre Lloris-Giroud-Griezmann et Messi-Suárez-Busquets-Alba.

Lloris et Giroud remportent leur premier trophée avec le Los Angeles FC