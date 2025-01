Les équipes de Los Angeles lâchent 8 millions de dollars pour les victimes des incendies

La colline a des feux.

Alors que les flammes continuent de ravager les monts et quartiers de la Cité des anges, les douze franchises sportives de Los Angeles se mobilisent. Angel City FC, LAFC, Galaxy (soccer), Angels, Dodgers (baseball), Rams, Chargers (foot US), Clippers, Lakers, Kings, Sparks (basket) et Ducks (hockey sur glace) ont annoncé un don collectif de 8 millions de dollars pour soutenir les victimes des incendies et ceux qui se battent pour éteindre les brasiers, selon Reuters.

Une aide en cash et en goodies

L’aide ira à des organisations comme la Croix-Rouge américaine et la Fondation des pompiers de Los Angeles, entre autres. Mais ce n’est pas tout. Avec la complicité de Fanatics, le spécialiste du merchandising sportif, 3 millions de dollars de goodies – maillots, baskets, fournitures scolaires et kits d’hygiène – seront distribués aux habitants forcés de quitter leurs maisons.

Les habitants pourront repartir avec un grand doigt, et on parle bien des goodies.

