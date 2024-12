Choupo-Moting file vivre son rêve américain

Voilà celui qui rendra l’Amérique great again.

Après avoir écumé l’Europe, Eric Maxim Choupo-Moting file aux Etats-Unis. L’international camerounais, passé par Hambourg, Nuremberg, Mayence, Schalke, Stoke City, le Paris Saint-Germain et le Bayern, s’est officiellement engagé pour deux saisons (plus une en option) avec les New York Red Bulls. Il ne sera pas totalement dépaysé puisqu’il retrouvera dans l’effectif Emil Forsberg, une vieille connaissance de la Bundesliga, et un staff à fort accent allemand, dirigé par le coach Sandro Schwarz.

Le Camerounais n’a plus joué depuis le mois de mai puisque son contrat avec le Bayern s’est achevé à l’été. Heureusement pour lui, la MLS ne reprendra que fin février, ce qui lui laissera le temps de se refaire la cerise. Sa franchise se veut ambitieuse puisqu’elle reste sur une finale de MLS perdue face au Los Angeles Galaxy et qu’elle n’a jamais gagné le titre suprême.

Mais ça, c’était avant qu’El Choupo débarque.

