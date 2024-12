Le LA Galaxy remporte la MLS

LA Galaxy 2-1 New York RB

Buts : Paintsil (9e) & Joveljić (13e) pour Los Angeles // Neasil (28e) pour New York

Yeah what a great nice awesome beautiful hansome delightful win.

Un record ! Los Angeles Galaxy a soulevé pour la sixième fois la Major League Soccer, deux fois de plus que DC United. Au Dignity Health Sports Park de Californie, l’équipe de Marco Reus, Riqui Puig, Joseph Paintsil (attention, ça se complique), Maya Yoshida et plein de joueurs de soccer a mis au tapis le New York Red Bull d’Emil Forsberg. L’ancienne team de Zlatan avait pourtant terminé deuxième de la saison régulière, derrière le Los Angeles FC, mais a ensuite fait un sans faute en play-offs.

L’international ghanéen Paintsil avait écrit le début de l’histoire, avant que Dejan Joveljić, après un pointu en bout de course, ne célèbre en faisant une galipette. Après un cafouillage digne de la Farmer’s League sur un corner tiré par Forsberg, l’Américain Sean Nealis avait entretenu l’espoir. In vain.

Tout ce beautiful spectacle pour sacrer Messi joueur de l’année.

Deux anciens de Ligue 1 coéquipiers de Lionel Messi dans l’équipe de l’année en MLS