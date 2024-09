Lloris et Giroud remportent leur premier trophée avec le Los Angeles FC

Ils nagent en plein rêve américain.

La traversée de l’Atlantique pour Hugo Lloris et Olivier Giroud se passe toujours aussi bien. Les deux Frenchies du Los Angeles FC viennent tout juste de remporter la Coupe des États-Unis, leur premier trophée avec le club américain dans la nuit de mercredi à jeudi, presque un mois après avoir échoué en finale de Leagues Cup.

Giroud signe son deuxième but

La victoire face au Sporting Kansas City a mis du temps à se dessiner, puisqu’il a fallu passer par la case prolongation pour arracher le trophée. Pourtant, c’est Giroud qui a ouvert le score juste avant l’heure de jeu, avec son deuxième but depuis son arrivée, mais Kansas City a rapidement égalisé. Finalement, Omar Campos et Kei Kamara ont remis les Black and Gold devant en seulement sept minutes et permettent aux deux tricolores d’inscrire leur nom au palmarès, quelques mois seulement après leur arrivée.

Prochain objectif maintenant, la qualification pour les play-off de MLS.

