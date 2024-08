Premier but pour Olivier Giroud avec le Los Angeles FC

Un coup de tête, évidemment.

Pour sa première titularisation aux States, Olivier Giroud a inscrit son tout premier but sous les couleurs du Los Angeles FC. Une tête rageuse sur corner qui a permis à son nouveau club d’égaliser en finale de Leagues Cup (tournoi de mi-saison réunissant des clubs des championnats nord-américain et mexicain), face au Columbus Crew (1-1, 57e).

Malheureusement, le meilleur buteur des Bleus devra encore patienter un peu avant de soulever son premier trophée loin d’Europe. Dans les buts, Hugo Lloris n’a cette fois pas délivré d’offrandes et n’a pas fait de miracle en cédant par deux fois dans le temps additionnel, pour signer une défaite qui laisse un goût amer (3-1).

