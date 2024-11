Olivier Giroud met un maillot aux enchères pour les chrétiens persécutés en Orient

Il était une foi en Amérique.

Chrétien pratiquant, Olivier Giroud ne cache pas, depuis plusieurs années, l’importance de la foi catholique dans sa vie. Lors de ses nombreux passages en équipe de France, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus a par exemple expliqué lire des versets de la Bible avant les matchs pour s’apaiser et être en phase avec lui-même.

L’ancien attaquant de Montpellier a franchi un nouveau cap. Ce jeudi, il a décidé de mettre aux enchères un de ses maillots portés avec le Los Angeles FC afin de reverser les fonds aux chrétiens persécutés à travers le monde. « Je suis très fier et honoré de mettre ce maillot si spécial aux enchères. J’ai porté ce maillot le 25 septembre lors de la finale de la Coupe des États-Unis. Nous sommes devenus champions, et ce maillot a donc une valeur particulière à mes yeux. J’espère que vous serez généreux en faveur de nos frères et sœurs chrétiens persécutés en Orient et plus particulièrement en Arménie », a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.

Olivier Giroud offre son maillot collector du Los Angeles FC avec lequel il est devenu Champion le 25 septembre dernier en faveur des Chrétiens Persécutés et de l’Oeuvre d’Orient. 🙏🏼🙌🏼 pic.twitter.com/ya9RtZLwnf — Team Giroud (@Teamgiroud_) November 19, 2024

Pas une première

« Comme le dit Jésus, il y a plus de joie à donner qu’à recevoir. C’est un honneur pour moi de mettre ce maillot aux enchères. Je compte sur vous », a-t-il poursuivi. L’initiative n’est pas une première. En 2023, Olivier Giroud avait déjà récolté 35 000 euros au profit des chrétiens persécutés en Arménie en mettant aux enchères son maillot porté lors du quart de finale de la Coupe du monde 2022 remporté par les Bleus contre l’Angleterre.

Le Dieu dans les Bleus.

Maxime Chanot : « La progression du Luxembourg est folle »