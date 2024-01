Hugo Lloris n’est pas intéressé par les Jeux olympiques de Paris

Il nous Restes quand même de très bon gardiens.

Mercredi soir, Hugo Lloris était l’invité de la chaîne L’Équipe. Abordant de nombreux sujets comme son départ aux États-Unis ou sa retraite internationale, l’actuel gardien du Los Angeles FC s’est alors attardé sur sa potentielle présence aux Jeux olympiques de Paris. Et l’ancien capitaine des Bleus (145 sélections) n’a pas hésité à balayer la question : « Ce n’est pas du tout ma priorité aujourd’hui. » N’ayant pas joué une seule minute depuis de longs mois (dernier match le 23 avril 2023), Lloris ne veut pas forcer les choses : « Cela fait huit mois que je n’ai pas joué de match officiel. Je vais reprendre progressivement pour retrouver un bon niveau de performance. Maintenant, si ces joueurs ne sont pas libérés, et qu’il y a un besoin au poste (pour les JO), on peut toujours réfléchir. »

Avec les Bleus, Hugo Lloris aura quasiment tout gagné. Champion du monde (2018), vice-champion d’Europe (2016) et vainqueur de la Ligue des Nations (2021), le monument pourrait avoir l’occasion de disputer la plus vieille des compétitions sportives.

Et de choper une nouvelle médaille.

