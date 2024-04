Olivier Giroud connaît déjà sa prochaine destination

Une nouvelle étoile à LA.

Selon les informations de RMC Sport et du Parisien, un accord total a été trouvé entre Olivier Giroud et le Los Angeles FC. En fin de contrat en juin prochain avec l’AC Milan, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus rejoindra la Californie le 1er août prochain, pour un contrat d’un an et demi avec dix-huit mois supplémentaires en option. Il débarquera donc chez les Wings de Hugo Lloris à la mi-saison de la MLS. L’officialisation n’est plus qu’une question d’heures, les derniers détails devant encore être réglés.

En raison de ce transfert, Giroud ne pourra pas disputer les prochains JO avec la France. L’attaquant de 37 ans faisait partie de la liste des 80 joueurs présélectionnés par Thierry Henry pour disputer le tournoi olympique. Le Los Angeles FC est actuellement septième de la conférence Est de MLS, à six points des voisins du LA Galaxy, leader.

Il sera pile au bon endroit pour préparer un biopic sur son incroyable carrière.