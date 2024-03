Info SO FOOT : Mbappé, Griezmann, Giroud et Lloris présélectionnés pour les JO

Le prix des billets pour les rencontres des JO risque de grimper.

Le sélectionneur de l’équipe de France olympique, Thierry Henry, avait jusqu’à cette semaine pour donner une liste de 80 noms, dans laquelle il piochera pour former son groupe de 18 joueurs (plus 4 réservistes) en vue du tournoi de football des JO de Paris cet été. Comme l’a appris SO FOOT, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud et Hugo Lloris font partie des 80 présélectionnés. La liste définitive sera transmise aux instances le 3 juillet, trois semaines avant le début de la compétition (le 24 juillet).

Si les trois premiers cités ont clairement affiché leur souhait de participer aux Jeux – et que Henry aurait déjà en tête de les associer –, le gardien expliquait lui, en janvier, qu’il n’en faisait pas une priorité. Mais depuis, l’ancien capitaine de Tottenham a retrouvé les terrains, en MLS, sous les couleurs du Los Angeles FC. Pour tous les autres joueurs, et en premier lieu Kyks, tout repose désormais sur le choix des clubs de libérer ou non leurs éléments. Et puis, pour rappel, seuls trois joueurs de plus de 23 ans pourront faire partie de cette liste.

Faites une place dans cette liste à Enzo Bardeli, quand même.