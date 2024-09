Les Bleuets de Baticle se contentent d'un nul contre la Slovénie

France U23 1-1 Slovénie U23

Buts : D. Doué (54e) pour les Bleuets // Cipot (37e) pour les Slovènes

Première frustrante pour Gérald Baticle.

Moins d’un mois après la finale des JO perdue contre l’Espagne, les Bleuets ont retrouvé la compétition en se contentant d’un match nul contre la Slovénie (1-1). Avec quelques titulaires de l’été olympique (Guillaume Restes, Enzo Millot, Maghnes Akliouche…), les Tricolores ont globalement dominé la rencontre, se procurant des occasions sans toujours se montrer très efficaces. Ils ont pourtant réussi à se faire surprendre par Tio Cipot, déjà pas loin d’ouvrir le score sur son premier ballon, suite à une erreur de Quentin Merlin. Le Slovène a profité d’une faute de main pour mettre la Slovénie devant (1-0, 37e).

Les Bleuets ont rapidement poussé au stade Raymond Kopa pour revenir dans le coup, et il a fallu que Désiré Doué s’y reprenne à plusieurs fois pour trouver la faille. Merlin a pu se rattraper un peu en trouvant le néo-Parisien dans la surface, et celui-ci a ensuite fait le nécessaire pour se débarrasser du défenseur adverse pour envoyer un pétard sous la barre (1-1, 54e). Luis Enrique a sans doute grimacé en voyant son nouveau protégé sortir sur blessure dans le temps additionnel, alors que les Français n’ont jamais réussi à prendre le dessus sur la Slovénie, qui reste leader et à trois longueurs au classement, avec un match de plus au compteur.

🇫🇷- 🇸🇮 Les Bleuets reviennent au score ! Désiré Doué fait la différence dans la surface de réparation ! #lequipeFOOT pic.twitter.com/alKxcRYp7H — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) September 6, 2024

Ce serait bête de louper l’Euro après ces beaux JO, quand même.

France (4-3-3) : Restes – Sildillia, Magassa, Lukeba, Merlin – Millot, Agoumé, Akliouche – Bakwa, Tel, D. Doué. Sélectionneur : Gérald Baticle.

Slovénie (4-3-3) : Turk – Ilenic, Ratnik, Ristic, Kuzmic – Seslar, Zeljkovic, Ostrc – Brest, Gradisar, Cipot. Sélectionneur : Milenko Acimovic.

