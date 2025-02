Qualifications Euro 2027 : On connaît le groupe des Bleuets !

Fin du suspense.

L’équipe de France Espoirs sait désormais à quelle sauce elle va être mangée pour les qualifications de l’Euro 2027, qui se déroulera en Albanie et en Serbie. Placés dans le groupe C lors du tirage au sort ce jeudi, les Bleuets croiseront le fer avec la Suisse, l’Islande, les Îles Féroé, le Luxembourg et l’Estonie.

🏆 The 2027 #U21EURO will be jointly hosted by Albania and Serbia!

Both hosts will take part in the 16-team finals, with four stadiums in each country staging matches.

Full details: ⬇️

— UEFA (@UEFA) February 4, 2025