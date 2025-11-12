Zack Nani diffusera seul les Bleuets

Super Nani.

Alors que Ligue 1+ pouvait un temps espérer co-diffuser les matchs de l’équipe de France espoirs, c’est finalement le streamer Zack Nani qui garde tout le gâteau. Le streamer de 30 ans, détenteur des droits jusqu’à l’Euro 2027, retransmettra en exclusivité et gratuitement les rencontres sur Twitch, YouTube et Freebox.

Il l’a confirmé lui-même ce mercredi en live : « Il n’y aura pas l’équipe de France espoirs sur Ligue 1+. Ce ne sera qu’avec moi ». Et pour ses abonnés, il promet du contenu bonus à chaque rassemblement : coulisses, vie de groupe, moments insolites… Bref, du Ligue 1+ dans le texte.

C'est confirmé ! Zack sera l'UNIQUE diffuseur des matchs de l'Équipe de France espoirs ! 🇫🇷 pic.twitter.com/8IDwahu8aB — ZackNaniTV (@ZackNaniTV) November 12, 2025

Quelques discussions avaient eu lieu à la LFP pour envisager une codiffusion avec Ligue 1+, mais rien n’a pu se concrétiser. « Rien contre Ligue 1+, c’est juste qu’on n’a pas pu trouver d’accord, rien de négatif », assure le streamer.

Une transparence de la Fédé

Dans ce même live, Zack Nani tease déjà les premiers contenus filmés chez les Espoirs et se dit agréablement surpris de la liberté laissée par la FFF. « La Fédé a joué le jeu, ils m’ont donné accès à énormément de choses : réunion du staff, réunion médiale, réunion technique pour préparer l’entraîneur selon les performances de chacun en club. Mathys Tel nous a fait visiter sa chambre, on a pu filmer la vie de groupe, c’était un exercice marrant et très intéressant. »

On va enfin pouvoir savoir comment communiquent les staffs médicaux des clubs et des sélections !

