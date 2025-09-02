S’abonner au mag
Christophe Jallet devient adjoint des Espoirs

LB
Christophe Jallet devient adjoint des Espoirs

Nouvelle case cochée dans le CV.

Gérald Baticle et la Fédération Française de Football ont annoncé l’incorporation dans le staff des Espoirs de Christophe Jallet comme deuxième adjoint. Selon le communiqué de la FFF, il « suivra son processus de formation dispensée par la Direction Technique Nationale » et débute sa mission dès cette semaine lors du rassemblement des Espoirs. Il aura en charge le secteur défensif et opèrera aux côtés de Christophe Delmotte nommé premier adjoint.

En guise de premier test, les Bleuets affronteront le Luxembourg vendredi à 18h30 pour les qualifications au prochain Euro espoirs.

De quoi apprendre aux plus jeunes comment marquer un centre-tir.

Bleuets : Gérald Baticle a trouvé son nouvel adjoint

LB

