Christophe Jallet devient adjoint des Espoirs

Nouvelle case cochée dans le CV.

Gérald Baticle et la Fédération Française de Football ont annoncé l’incorporation dans le staff des Espoirs de Christophe Jallet comme deuxième adjoint. Selon le communiqué de la FFF, il « suivra son processus de formation dispensée par la Direction Technique Nationale » et débute sa mission dès cette semaine lors du rassemblement des Espoirs. Il aura en charge le secteur défensif et opèrera aux côtés de Christophe Delmotte nommé premier adjoint.

Nouvelle saison, nouvelle génération 🇫🇷 Les Bleuets ont aussi fait leur rentrée avec pour objectif le début des qualif' au prochain Euro Espoirs ! Revivez la 1ère journée des joueurs de Gérald Baticle et de ses 2 nouveaux adjoints : Christophe Delmotte et Christophe Jallet 🙌 pic.twitter.com/I94lBUD41K — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 2, 2025

En guise de premier test, les Bleuets affronteront le Luxembourg vendredi à 18h30 pour les qualifications au prochain Euro espoirs.

De quoi apprendre aux plus jeunes comment marquer un centre-tir.

