Les Bleuets battent la Géorgie dans un scénario dingue

France 3-2 Géorgie

Buts : Tel (35e, SP), Lepenant (89e) et Barry (90e+12) pour les Bleuets // Abuashvili (76e) et Sazonov (84e) pour les Géorgiens

Accrochée par le Portugal en ouverture de cet Euro espoirs mercredi dernier (0-0), L’équipe de France devait impérativement s’imposer devant une belle Géorgie – vainqueur de la Pologne (1-2) lors de la première journée – pour s’ouvrir les portes d’une qualification en quarts. Chose faite dans un scénario fou (3-2), ce samedi soir à Zilina.

La domination française n’a pas tardé à se mettre en place après une entame ronronnante, convertie à la demi-heure. Trouvé dans la surface par le centre de Félix Lemaréchal, Mathis Tel a à peine eu le temps de contrôler, que le pied de Saba Sazonov lui a tranché la joue. Un coup de crampon sanctionné d’un penalty logique et transformé par le même Tel (1-0, 35e). Approximatifs devant la cage, les Bleuets ont ensuite dû se résoudre à tenter à mi-distance, avec Johann Lepenant d’abord, dont la frappe a été repoussée difficilement par Luka Kharatishvili (52e), puis avec Mathis Tel, contre in extremis par un retour défensif (61e). Entre-temps, Giorgi Abuashvili, tout juste sorti du banc, avait sollicité Guillaume Restes d’un bel enroulé (56e).

Dix dernières minutes de folie

En gestion jusqu’à la fin, les jeunes de Gérald Baticle ont cru su se rassurer, malgré la sortie (par précaution) sur blessure de Félix Lemaréchal. Mais la gestion n’assure rien du tout. Et sur une perte de balle de Mathis Abline devant sa surface, Vasilios Gordeziani est parvenu à trouver Abuashvili d’une talonnade, dont la frappe croisée n’a laissé aucune chance à Restes (1-1, 76e). Dans la foulée, le même Giorgi Abuashvili a assuré son centre sur le crâne de Sazonov (1-2, 84e), éliminant provisoirement la France. La grosse alerte était en réalité nécessaire, puisque les Bleuets se sont réveillés cinq minutes plus tard, par Lepenant, lui aussi d’un tir croisé (2-2, 89e). Thierno Barry aurait même pu offrir la victoire aux siens dans le temps additionnel, mais le football moderne et ses hors-jeu de deux centimètres en ont décidé autrement. L’attaquant de Villarreal a, heureusement, pu se rattraper en taclant le dernier ballon joué de la tête par Castello Lukeba (3-2, 90e+12). Joyeux boxon.

Dans l’autre match de ce groupe C, le Portugal a plié la Pologne (5-0). Pour la France, il faudra donc battre les Polonais et espérer un faux-pas portugais pour gratter la première place.

France (4-3-3) : Restes – Merlin, Lukeba, Matsima, Sildillia – Doukouré (Edjouma, 90e), Agoumé (Cissé, 90e) – Odobert (Barry, 73e), Lepenant, Lemaréchal (Tchaouna, 61e) – Tel (Abline, 73e). Sélectionneur : Gérald Baticle.

Géorgie (4-3-3) : Kharatishvili – Azarovi, Khvadagiani, Sazonov, Maisuradze – Gagnidze (Otar Mamageishvili, 55e), Lominadze, Yegoian (Seguía, 66e) – Gizo Mamageishvili (Abuashvili, 55e), Kvernadze (Osikmashvili, 90e+1), Odisharia (Gordeziani, 66e). Sélectionneur : Ramaz Svanadze.

