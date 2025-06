Dominée, la France parvient à neutraliser le Portugal

Pour le premier choc de cet Euro Espoirs dans le groupe C, le Portugal et la France ont dû se neutraliser (0-0). Un bon point pour les Bleuets.

Une finale avant l’heure dans ce groupe C : pour cette première journée de l’Euro espoirs, Portugais ou Français pouvaient prendre un avantage considérable sur la qualification pour la suite de la compétition, puisque les deux premiers de chaque groupe accéderont aux quarts de finale. Pour autant, aucune des deux équipes n’est parvenue à prendre le dessus sur l’autre au tableau d’affichage, malgré la domination affichée par le Portugal dans l’ensemble des secteurs du jeu, et elles se sont séparées sur un score nul et vierge (0-0).

La demeure France en péril

Outrageusement dominés par le Portugal durant les 45 premières minutes, les Bleuets ont vacillé, mais n’ont pas rompu. Qu’il s’agisse du nombre d’occasions ou du pourcentage de possession, le Portugal a eu les principales opportunités dans le premier acte, mais les doubles sauvetages ont soulagé les protégés de Gérald Baticle. D’abord de Chrislain Matsima devant Paulo Bernardo, puis de Castello Lukeba sur sa ligne sur la reprise de Roger Fernandes (14e). C’est ensuite Guillaume Restes qui s’est illustré devant Tiago Tomas deux minutes plus tard en remportant son face-à-face avec l’attaquant de Wolfsburg (16e) ainsi que face à Bernardo (24e). Ismaël Doukouré s’est également mué en sauveur de la maison bleue coup sur coup sur la passe en retrait manquée par Quentin Merlin, dont Tomas puis Fernandes n’ont pas réussi à profiter (20e). Les Bleuets n’ont eu aucune occasion franche à se mettre sous les crampons, mais sont parvenus à garder leur cage inviolée.

Dominer n’est pas marquer

Plus marquants offensivement, les Bleuets sont revenus des vestiaires avec de meilleures intentions, multipliant les situations. Néanmoins, il aura fallu passer l’heure de jeu pour assister à la première frappe cadrée de la partie pour l’équipe de France. Wilson Odobert (48e), Kiliann Sildillia (53e), Doukouré (55e), Matthis Abline (57e) se sont tous essayés à l’exercice de la frappe au préalable, sans parvenir à inquiéter la défense portugaise. C’est le nouvel entrant Thierno Barry qui a été le premier à accrocher le cadre de Samuel Soares avec une tête puissante au point de penalty, parfaitement captée par le portier de Benfica (64e).

Imité trois minutes plus tard par Mathys Tel, repoussé par la poitrine de Soares (67e) avant qu’il ne récidive pour trouver une nouvelle fois le gardien portugais sur son chemin (76e). Profitant des failles défensives des Bleuets, les Portugais, grâce à leur capitaine Bernardo, ont continué de pressuriser les Tricolores, mais à chaque fois soit un dernier geste a manqué (60e, 71e), soit Restes (78e) a contrecarré les plans de la Seleção. Johann Lepenant a eu la balle du 1-0 au bout du pied, mais son contrôle manqué conjugué à la sortie rapide de Soares a empêché les Bleuets de réaliser le hold-up parfait. Dans l’autre rencontre de ce groupe, la Géorgie s’est imposée 2 à 1 face à la Pologne et prend la tête de ce groupe C.

Portugal espoirs (4-3-3) : Soares – Rodrigues (Nazinho, 46e), Muniz, Lamba, Pinheiro – Bernardo, Nascimento, M.Fernandes – R. Fernandes (Gomes, 60e), Tomas (Sá, 80e, Quenda (Forbs, 60e). Sélectionneur : Rui Jorge.

France espoirs (4-3-3) : Restes – Sildilla, Matsima, Lukeba, Merlin – Diouf, Lepenant, Doukouré (Magassa, 88e) – Tel (Tchaouna, 77e), Abline (Barry, 62e), Odobert. Sélectionneur : Gérald Baticle.

