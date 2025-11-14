Les Bleuets limitent la casse en Suisse

Suisse Espoirs 1-1 France Espoirs

Buts : Vogt (38e) pour les petits Suisses // Kroupi (65e) pour les Bleuets

Double-Face.

L’équipe de France Espoirs nous avait habitué à des promenades dans ces qualifications pour l’Euro 2027, mais les joueurs de Gérald Baticle avait opté pour la vitesse de croisière, ce vendredi, contre la Suisse (1-1). Malgré une première période ratée dans les grandes largeurs, les Bleuets se sont repris grâce au vent de fraîcheur venu du banc.

La vague rouge appréhendée

L’heure était plutôt aux blagues bien senties de Maxime Lopez, consultant de luxe de la chaîne de Zack Nani, tant le rythme n’était pas emballant. Après la sortie précoce de Robin Risser, heurté par un genou suisse dès les premières secondes, Ewen Jaouen a pu se chauffer les gants face à Alessandro Vogt (30e). Les vagues adverses ont été nombreuses et un triplé de l’attaquant de Saint-Gall n’aurait pas été utopique. Il a finalement ouvert le score (1-0, 38e) en profitant d’une belle inspiration de Sascha Britschgi, laissant filer le centre entre ses jambes pour la conclusion de son avant-centre.

66 ' : Quel GOLAZO d'Eli Junior Kroupi ! ☄️ Ca fait 1-1 ! pic.twitter.com/KG2hmzADWX — ZackNaniTV (@ZackNaniTV) November 14, 2025

Après deux nouveaux sauvetages du gardien des Bleuets (45e+3, 53e), le triple changement opéré par Baticle avait des airs de sanction : exit Lesley Ugochukwu, Djaoui Cissé et Senny Mayulu, remplacés par Saïmon Bouabré, Saël Kumbedi et Éli Junior Kroupi. Ce dernier n’a pas eu à se faire prier pour réveiller les troupes et égaliser d’une frappe sèche après un joli raid du latéral entrant (1-1, 65e). Dans la foulée, Wilson Odobert, invisible jusque-là, a heurté le poteau (67e), Jérémy Jacquet a enfin été trouvé sur coup de pied arrêté (75e), Kroupi s’est de nouveau montré dangereux (82e)… Pas suffisant pour inverser complètement la tendance.

Les Îles Féroé pourraient donc faire office de souffre-douleur.

