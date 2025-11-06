La liste des Bleuets de Gérald Baticle avec de nombreux retours

Du costaud pour la der’ de l’année.

Après celle de son copain Didier Deschamps, Gérald Baticle a dévoilé à son tour sa liste des 24 Bleuets convoqués pour la dernière trêve internationale de la saison. L’occasion pour le milieu offensif Saimon Bouabré (participant à la dernière Coupe du monde U20 jusqu’en quarts de finale) et son coéquipier à Neom en Arabie saoudite Nathan Zézé d’effectuer leur retour dans le groupe.

📋 La liste de Gérald Baticle est tombée ! Nos Bleuets poursuivent leurs qualifications à l’EURO ESPOIRS 2027 avec 2 matchs en novembre 👊 🗓️ 14/11 - 19h30 - Lausanne 🇨🇭 Suisse 🆚 France 🇫🇷 🗓️ 17/11 - 21h00 - Grenoble 🇫🇷 France 🆚 Îles Féroé 🇫🇴 🎟️ https://t.co/cUMj6Ii3yg pic.twitter.com/8yT3iPzMbh — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 6, 2025

Le Nantais Herba Guirassy est aussi de retour après une blessure à la cuisse subie lors du mois de septembre. De leur côté, les Frenchies Mathys Tel, Wilson Odobert, Eli Junior Kroupi et Leny Yoro sont bien là, tout comme encore Jean Mattéo Bahoya.

Senny Mayulu et ses compères de la Ligue 1

Une nouvelle fois, notre Ligue 1 domine largement la liste avec onze joueurs évoluant dans l’élite française. Dont Senny Mayulu, cette fois-ci opérationnel et seul joueur du Paris Saint-Germain convoqué après le retour en A de Warren Zaïre-Emery. On y retrouve aussi le Lillois Ayyoub Bouaddi, le portier toulousain Guillaumes Restes ou bien même le Rennais Mohamed Kader Meïté.

Les Bleuets se déplaceront en Suisse le 11 novembre prochain avant de recevoir les Îles Féroé le 17, pour la suite des éliminatoires de l’Euro Espoirs 2027.

Un bon amuse-bouche pour les apéros pendant la trêve.

Zack Nani ouvert à une codiffusion des matchs des Bleuets sur Ligue1+