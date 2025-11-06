La liste des Bleus avec un grand retour

La dernière danse de l’année.

À peine un mois après la précédente, une nouvelle trêve internationale va pointer le bout de son nez dès la semaine prochaine. Ce jeudi après-midi, Didier Deschamps a annoncé sa liste de 24 joueurs pour les matchs contre l’Ukraine et l’Azerbaïdjan qui doivent emmener l’équipe de France à la Coupe du monde.

Une première depuis un an pour Kanté, Kolo Muani et Zaïre-Emery sont là aussi

Si les Parisiens Ousmane Dembélé et Désiré Doué sont, sans surprise, laissés au repos pour se remettre de leurs blessures, Rayan Cherki et Jean-Philippe Mateta seront de la partie. Tout comme N’Golo Kanté, de retour avec les Bleus pour la première fois depuis un an et le rassemblement de novembre 2024.

🇫🇷 24 Bleus appelés et 2 matchs pour valider notre ticket à la Coupe du Monde 2026 🌎 📋 Voici la liste de Didier Deschamps pour le dernier rassemblement de l’année ! 💪 pic.twitter.com/606Rlq09WY — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 6, 2025

Pas de Kingsley Coman, en revanche, dans un secteur où l’on retrouve aussi Maghnes Akliouche, Hugo Ekitiké ou encore Christopher Nkunku. Mais aussi Randal Kolo Muani, qui a retrouvé du temps de jeu avec Tottenham ces dernières semaines.

À noter également l’absence d’Aurélien Tchouaméni, dont le Real Madrid avait communiqué le forfait pour trois semaines un peu plus tôt dans la journée. Eduardo Camavinga est bien là, lui, aux côtés de Manu Koné, Warren Zaïre-Emery (lui aussi de retour), Michael Olise et donc Kanté.

Allez, en piste.

Didier Deschamps veut avoir une équipe de France imprévisible