S’abonner au mag
  • International
  • Équipe de France

La liste des Bleus avec un grand retour

CG
La liste des Bleus avec un grand retour

La dernière danse de l’année.

À peine un mois après la précédente, une nouvelle trêve internationale va pointer le bout de son nez dès la semaine prochaine. Ce jeudi après-midi, Didier Deschamps a annoncé sa liste de 24 joueurs pour les matchs contre l’Ukraine et l’Azerbaïdjan qui doivent emmener l’équipe de France à la Coupe du monde.

Une première depuis un an pour Kanté, Kolo Muani et Zaïre-Emery sont là aussi

Si les Parisiens Ousmane Dembélé et Désiré Doué sont, sans surprise, laissés au repos pour se remettre de leurs blessures, Rayan Cherki et Jean-Philippe Mateta seront de la partie. Tout comme N’Golo Kanté, de retour avec les Bleus pour la première fois depuis un an et le rassemblement de novembre 2024.

Pas de Kingsley Coman, en revanche, dans un secteur où l’on retrouve aussi Maghnes Akliouche, Hugo Ekitiké ou encore Christopher Nkunku. Mais aussi Randal Kolo Muani, qui a retrouvé du temps de jeu avec Tottenham ces dernières semaines.

À noter également l’absence d’Aurélien Tchouaméni, dont le Real Madrid avait communiqué le forfait pour trois semaines un peu plus tôt dans la journée. Eduardo Camavinga est bien là, lui, aux côtés de Manu Koné, Warren Zaïre-Emery (lui aussi de retour), Michael Olise et donc Kanté.

Allez, en piste.

Didier Deschamps veut avoir une équipe de France imprévisible

CG

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ousmane Dembélé va-t-il vivre une saison blanche ?

Oui
Non
Fin Dans 23h
86
40

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!