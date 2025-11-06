N’Golo Kanté et Rayan Cherki de retour avec l’équipe de France

Qui dit dernier rassemblement, dit dernière liste de l’équipe de France de l’année ! Encore privé d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, Didier Deschamps a décidé de rappeler N’Golo Kanté et Rayan Cherki avant d’affronter l’Ukraine et l’Azerbaïdjan, les 13 et 16 novembre prochains.

14h37 : Allez, c’est tout pour ce live. Rendez-vous jeudi 13 et dimanche 16 novembre pour les deux derniers matchs des qualifications pour la Coupe du monde, contre l’Ukraine à Paris puis en Azerbaïdjan. À très vite !

14h34 : Et voilà… Qu’est-ce qu’on disait ! Une nouvelle question sur la non-convocation de Corentin Tolisso. Pour Deschamps : « J’ai des choix à faire mais il fait toujours partie de ma réflexion. »

14h30 : Comme l’impression d’entendre les mêmes questions (et les mêmes réponses) mois après mois…

14h28 : Autre fait intéressant de cette liste des Bleus, celle-ci compte un joueur de plus, ajouté au rang des attaquants. Ce qui a sans doute permis de prendre à la fois Rayan Cherki et Randal Kolo Muani. Soit un total de huit attaquants, c’est autant que les défenseurs.

14h25 : Si on récapitule : pas de changement chez la défense et les gardiens, Tchouaméni out au milieu, comme Rabiot et K.Thuram. Le frère Marcus, qui revient de blessure, n’est pas non plus dans la liste en attaque, tout comme Coman. Ce qui permet à WZE, Kanté, Kolo Muani et Rayan Cherki de retrouver la sélection.

14h23 : L’autre retour marquant chez les Bleus, plus discret, c’est celui de Warren Zaïre-Emery. « Son passage en Espoirs lui a fait beaucoup de bien. Je sais que son attente est d’être avec nous. Il a un vécu avec les A assez conséquent », a commenté Deschamps à son propos.

14h20 : Quelque temps avant, une question sur la gestion du temps de jeu de Dembouz, habilement bottée en touche par le sélectionneur.

14h17 : Également interrogé sur le retour de N’Golo Kanté, Deschamps estime que le joueur d’Al-Ittihad « est à son meilleur niveau des matchs que je vois, il joue tous les 3-4 jours. Il est sélectionné. Il doit aujourd’hui se maintenir. Quand je l’appelle c’est aussi pour qu’il prenne un rôle important. Il est toujours dans ma réflexion », a-t-il confié devant la presse.

14h15 : Vous comprenez les choix de DD au milieu et en attaque ?

14h13 : On récapitule tout. Voici la liste de DD pour le dernier rassemblement de l’année.

🇫🇷 24 Bleus appelés et 2 matchs pour valider notre ticket à la Coupe du Monde 2026 🌎 📋 Voici la liste de Didier Deschamps pour le dernier rassemblement de l’année ! 💪 pic.twitter.com/606Rlq09WY — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 6, 2025

14h10 : Didier Deschamps sur l’absence d’Ousmane Dembélé : « Je ne veux pas entrer dans la polémique. Son absence ne fait ni les affaires de l’équipe de France, ni du PSG. »

14h09 : En attaque, c’est Kingsley Coman qui saute.

14h08 : Cherki et Kolo Muani de retour également !

14h06 : Ça nous fait pas mal de changements au milieu. Comme annoncé plus bas, Tchouaméni n’est pas dans la liste des Bleus. Exit Adrien Rabiot et Khephren Thuram, In pour Kanté et Zaïre-Emery.

14h05 : N’Golo Kanté de retour ! On l’avait pas forcément vu venir, celle-là !

14h04 : Pas de changement en défense.

14h03 : Allez c’est tipar.

14h01 : Les quelques minutes de retard syndicales… liste imminente !

13h58 : La France va aussi se passer d’Aurélien Tchouaméni. Le Real Madrid vient d’annoncer sa blessure, et son absence est estimée à trois semaines. Plus précis que celui du PSG, le diagnostic du club merengue.

13h55 : Avec encore deux places de titulaires libres en attaque, des choix pourraient être faits par DD. Peut-être Rayan Cherki ?

13h50 : Pour rappel, la France va jouer ses deux derniers matchs de qualification pour la Coupe du monde, jeudi 13 et dimanche 16 novembre prochains, contre l’Ukraine au Parc des Princes puis en Azerbaïdjan. Une victoire contre les Ukrainiens suffit aux Bleus pour valider leur ticket pour le mondial nord-américain.

13h45 : Hello la team ! Ce jeudi, c’est jour de liste pour les Bleus, avant le dernier rassemblement de l’année. Comme le mois dernier, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps devra encore composer avec l’absence d’Ousmane Dembélé (sorti sur blessure mardi soir contre le Bayern), et ne pourra pas non plus compter sur Désiré Doué, encore absent.

La liste des Bleus avec un grand retour