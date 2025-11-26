Noël Le Graët ne s’en remet pas d’avoir été snobé pour les commémorations du 13-Novembre

Où est passé le respect des anciens ?

Bientôt 3 ans après sa démission de la présidence de la Fédération française de football, après avoir été accusé de harcèlement moral et sexuel, Noël Le Graët se fait discret, au point de se faire oublier. Après douze années de services au sein de la FFF, l’ancien président de l’En Avant Guingamp, qui a nommé Didier Deschamps en tant que sélectionneur en 2012, aura vécu autant de hauts que de bas. Dont cette soirée du 13 novembre 2015, qui reste encore dans nos mémoires.

Pourtant, pour les commémorations des 10 ans des attentats de Paris s’étant déroulées le 13 novembre dernier, Noël Le Graët n’a pas été convié, à sa grande surprise. « Je suis étonné et déçu. Je ne sais pas pourquoi ni qui n’a pas voulu m’inviter. Je n’ai eu aucun contact », a confié Le Graët à L’Équipe.

« Les gens n’ont pas beaucoup de mémoire »

Contrarié par cette décision, l’ancien président de la FFF n’a par la suite pas mâché ses mots, sous-entendant un manque de reconnaissance : « Je ne veux pas polémiquer pour les victimes, mais ce n’est pas très intelligent. Les gens n’ont pas beaucoup de mémoire, assure-t-il. J’ai passé 12 ans à la Fédération, j’ai suivi pas mal de matchs des Bleus et nommé Didier Deschamps. »

Ça s’appelle « l’ingraëtitude ».

