Les arbitres du match Le Puy-Reims en galère... pour trouver le point de penalty

Le charme de la Coupe de France, c’est aussi ces champs de patates sur lesquels des professionnels doivent parfois évoluer. Ce samedi, le Stade de Reims a dû s’en remettre aux tirs au but pour écarter Le Puy Foot en seizièmes de finale (0-0, 0-3 TAB). Mais la séance de TAB a pris un peu de retard… tout simplement parce que les arbitres ne parvenaient pas à trouver le fameux point de penalty.

Sur un terrain plus fait de boue et de neige que d’herbe, il était devenu quasiment impossible de situer exactement l’emplacement des onze mètres. Après quelques minutes de tergiversations, les officiels ont finalement tranché et ont marqué le point à l’aide d’une poudre orange, offrant ainsi un repère clair aux tireurs et permettant à la séance de commencer dans de meilleures conditions. Ce repère flashy a souri aux Rémois, qui ont remporté la séance (0-3) grâce à deux arrêts d’Alexandre Olliero et un tir sur la barre.

On aurait aimé un Sochaux-Lens entièrement avec des lignes orange.

Strasbourg en balade en Normandie, Lorient renverse une N3

FL

