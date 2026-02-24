L’Olympique lyonnais est définitivement débarrassé de John Textor

Game over… Cela faisait déjà un certain temps que ce n’était plus un secret, mais c’est désormais officiel : John Textor n’est plus le directeur de la holding Eagle Football Holdings Bidco, qui détient des parts dans les clubs de l’OL, de Molenbeek et de Botafogo.

Comme le rapporte Le Progrès, l’entreprise a indiqué dans un document publié mardi que l’Étasunien avait été révoqué de son poste dès le 27 janvier, soit le jour où il avait tenté, à quelques heures de l’Assemblée générale, de reprendre le contrôle de l’Eagle Football Group par un putsch manqué.

Aucun retour en arrière

Cependant, Michele Kang et le gestionnaire d’actifs Ares Management ne l’ont pas permis et l’ont démis de ses fonctions. La situation se complique encore pour Textor : la société d’investissement ne s’est pas contentée de le mettre à la porte, elle exige également qu’il rembourse ses dettes, s’élevant à 250 millions d’euros.

Un soulagement collectif pour les supporters de l’OL…

