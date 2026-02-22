- Ligue 1
- J23
- Strasbourg-Lyon (3-1)
Les tops et les flops de Strasbourg-OL
Fin de série pour les Lyonnais qui n’égaleront donc pas les 14 victoires de rang qu’ils avaient réalisées en 2006. La faute à une équipe de Strasbourg joueuse qui, cette fois, n’est pas retombée dans ses travers alors qu’elle menait au score et s’est finalement imposée 3 à 1.
Tops
Diego Moreira
Un ex-Lyonnais qui fait le match de sa vie contre son ancien club, le scénario était écrit d’avance. Passeur décisif pour Martial Godo (37e) et buteur (52e).
0 note(s)
Joaquín Panichelli
Pour un peu que les scouts de l’Atlético regardent la compil de son match, Strasbourg pourrait recevoir un virement de 50 millions cet été.
0 note(s)
Dominik Greif
Il a longtemps retardé l’échéance avant de devoir s’incliner à trois reprises. Dominik Griffé.
0 note(s)
Flops
Tanner Tessmann
Il n’a rien du mec de cité décrit dans le son de Sifax et Sofiane puisqu’il a surtout dévié le tir de Moreira dans son propre but. Remplacé par Yaremchuk (58e), passeur décisif 39 secondes après son entrée en jeu.
0 note(s)
La blessure de Šulc
Le tournant de la rencontre côté lyonnais juste avant la demi-heure de jeu, en plus d’être une super émission d’Arte.
0 note(s)
Endrick
N’a pas été informé que la commission de discipline de la LFP l’avait autorisé à disputer cette rencontre.
0 note(s)
Donner une note
-
⇞ou
⇟
Passer d'un joueur à l'autre.
-
←
→
↓
↑
Choisir une note.
-
Enter
Valider la note.
-
Echap
Fermer le clavier.
Par Léna Bernard et Alexandre Lejeune