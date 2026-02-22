Ligue 1

J23

Strasbourg-Lyon (3-1)

Les tops et les flops de Strasbourg-OL

Par Léna Bernard et Alexandre Lejeune le Dimanche 22 Février à 23:16 2 Réactions

Fin de série pour les Lyonnais qui n’égaleront donc pas les 14 victoires de rang qu’ils avaient réalisées en 2006. La faute à une équipe de Strasbourg joueuse qui, cette fois, n’est pas retombée dans ses travers alors qu’elle menait au score et s’est finalement imposée 3 à 1.