Les tops et les flops de Strasbourg-OL

Par Léna Bernard et Alexandre Lejeune
Fin de série pour les Lyonnais qui n’égaleront donc pas les 14 victoires de rang qu’ils avaient réalisées en 2006. La faute à une équipe de Strasbourg joueuse qui, cette fois, n’est pas retombée dans ses travers alors qu’elle menait au score et s’est finalement imposée 3 à 1.

Tops

Diego Moreira

Un ex-Lyonnais qui fait le match de sa vie contre son ancien club, le scénario était écrit d’avance. Passeur décisif pour Martial Godo (37e) et buteur (52e).

Joaquín Panichelli

Pour un peu que les scouts de l’Atlético regardent la compil de son match, Strasbourg pourrait recevoir un virement de 50 millions cet été.

Dominik Greif

Il a longtemps retardé l’échéance avant de devoir s’incliner à trois reprises. Dominik Griffé.

Flops

Tanner Tessmann

Il n’a rien du mec de cité décrit dans le son de Sifax et Sofiane puisqu’il a surtout dévié le tir de Moreira dans son propre but. Remplacé par Yaremchuk (58e), passeur décisif 39 secondes après son entrée en jeu.

La blessure de Šulc

Le tournant de la rencontre côté lyonnais juste avant la demi-heure de jeu, en plus d’être une super émission d’Arte.

Endrick

N’a pas été informé que la commission de discipline de la LFP l’avait autorisé à disputer cette rencontre.

Par Léna Bernard et Alexandre Lejeune

