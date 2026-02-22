Une enquête ouverte après les incidents survenus lors de la rencontre entre Nancy et Grenoble

La fête est finie. 48 heures après la rencontre entre Nancy et Grenoble où des évènements ont émaillé la rencontre qui s’est soldé sur un 0-0, le Parquet nancéien a annoncé l’ouverture d’une enquête pour « pour violences aggravées lors d’une manifestation sportive, avec préméditation et réunion, dégradations par moyen dangereux, introduction, détention et usage d’engins pyrotechniques et jet de projectile présentant un danger pour les personnes », selon l’AFP et L’Equipe.

Selon les informations d'ici Lorraine, des supporters nancéiens ont installé ces pots de fumée sous le siège des supporters grenoblois. Le match entre l'ASNL et Grenoble a été interrompu une quarantaine de minutes ce vendredi. pic.twitter.com/GD2SFF3OmW — ICI Lorraine (Meurthe-et-Moselle et Vosges) (@icisudlorraine) February 21, 2026

Une rivalité vieille de 20 ans

Le cœur des investigations se porte sur le déclenchement des fumigènes colorés sous les sièges du parcage de Marcel-Picot. Les Grenoblois ont expliqué à l’issue de la rencontre que ces fumigènes ont été activés à distance par les supporters du Chardon. L’enquête portera également sur la bagarre entre supporters avant la rencontre qui a fait un blessé dans les rangs isérois, ainsi que le caillassage d’un des cars des supporters du GF38 après la rencontre. Le match avait par ailleurs été interrompu à deux reprises.

L’origine de la rivalité entre Nancéiens et Grenoblois remonte à une vingtaine d’années à la suite d’un vol de bâche. Les ultras des deux camps se trouvent également opposés sur l’échiquier politique. Après avoir déjà joué quatre matchs à huis clos cette saison, après un usage massif de fumigènes la saison dernière, le stade Marcel-Picot pourrait bien sonner creux ces prochains temps.

La LFP n’a de son côté fait aucun commentaire.

Nancy - Grenoble interrompu deux fois