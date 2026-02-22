S’abonner au mag
  • Premier League
  • J27
  • Nottingham-Liverpool (0-1)

La stat folle de Liverpool dans le temps additionnel

Tout l’inverse de l’OM. Grâce au but tardif d’Alexis Mac Allister face à Nottingham Forest (0-1), Liverpool a une nouvelle fois bénéficié du « Slot time » en marquant pour la septième fois de la saison dans le temps additionnel.

Le quatrième but le plus tardif de l’histoire de Liverpool

Outre la nouvelle démonstration de la force des Reds dans le temps additionnel, en marquant un but décisif à la 96e minute et 10 secondes, le bijou d’Alexis Mac Allister est le quatrième but victorieux le plus tardif de l’histoire du club.

Le money time va désormais être renommé Reds time.

Liverpool s’en sort miraculeusement grâce à Alexis Mac Allister, Fulham renoue avec la victoire, Wolverhampton continue de couler

LB

