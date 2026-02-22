La stat folle de Liverpool dans le temps additionnel

Tout l’inverse de l’OM. Grâce au but tardif d’Alexis Mac Allister face à Nottingham Forest (0-1), Liverpool a une nouvelle fois bénéficié du « Slot time » en marquant pour la septième fois de la saison dans le temps additionnel.

😯 LES REDS L'ONT ENCORE FAIT ! Liverpool marque pour la 7e fois de la saison dans le temps additionnel et s'impose à Nottingham. Cette victoire permet aux Reds de revenir à hauteur de Chelsea, temporairement 4e de Premier League !#PremierLeague pic.twitter.com/9qsyWiCYkk — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 22, 2026

Le quatrième but le plus tardif de l’histoire de Liverpool

Outre la nouvelle démonstration de la force des Reds dans le temps additionnel, en marquant un but décisif à la 96e minute et 10 secondes, le bijou d’Alexis Mac Allister est le quatrième but victorieux le plus tardif de l’histoire du club.

96:10 - Liverpool have scored their fourth-latest winning goal on record (from 2006-07) in the Premier League - two of those four latest have come in their two wins at the City Ground in the competition (also Darwin Núñez, 98:37 in March 2024). Relief. pic.twitter.com/QxqH4SLy9l — OptaJoe (@OptaJoe) February 22, 2026

Le money time va désormais être renommé Reds time.

