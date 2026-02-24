Désiré Doué ne s’est pas senti concerné par les reproches d’Ousmane Dembélé

Un problème ? Quel problème ? Alors qu’il semblait être dans le viseur d’Ousmane Dembélé quand le Ballon d’or râlait sur ceux qui ne jouaient que pour leur pomme, Désiré Doué n’a visiblement pas pris le message directement pour lui.

« Les leaders ont le droit de prendre la parole et doivent le faire à certains moments. C’est normal qu’il y ait de la frustration après une défaite. Entre nous, on se dit les choses très clairement et on est contents d’avancer ensemble. Je ne me suis pas senti visé », a-t-il assuré, droit dans ses bottes, en conférence de presse avant le barrage retour de Ligue des champions contre Monaco.

Langue de bois verni

Buteur contre Monaco d’une frappe du pied gauche en fin de match, Désiré Doué est revenu sur sa célébration provocatrice : « Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le football. Cette célébration était personnelle. Je suis concentré sur mon football et tout le bruit autour, je veux l’effacer de ma mémoire. »

Tandis que les Parisiens iront défier Monaco avec quelques blessés, le numéro 14 affiche ses objectifs : « On est une équipe qui a tout gagné la saison dernière et c’est notre objectif cette année. Il faut toujours se remettre en question. […] Surtout en Ligue des champions, au très haut niveau. Il faut qu’on refasse la même chose demain. »

De toute façon, il n’aura pas à faire de passe à Ous’, celui-ci est à l’infirmerie.

Le PSG sans Dembélé, Ruiz et Mayulu contre Monaco