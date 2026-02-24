Le gardien de Manchester United validé par Edwin van der Sar

Incroyable mais vrai, Manchester United est invaincu en Premier League en 2026. Ce lundi, les hommes de Michael Carrick se sont imposés 0-1 au Hill Dickinson Stadium, le nouveau stade d’Everton. Benjamin Šeško a inscrit le but de la victoire, mais l’homme à retenir, c’est Senne Lammens.

Le gardien belge a réalisé son 5e clean sheet cette saison. Cela faisait bientôt un an que les Mancuniens n’avaient plus gardé le zéro à l’extérieur (vous l’avez, les amis belges ?). Une performance qui a valu au gardien d’être élu homme du match.

La magie de Carrick

Dans The Overlap, le podcast de Gary Neville, Edwin van der Sar, gardien dans les belles années de Manchester (ça remonte, oui), se dit fan de Lammens qui « respire la confiance et fait les arrêts qu’il faut, sans spectacle inutile ».

Senne Lammens with a goalkeeping display out of the top drawer 🧤 👏 pic.twitter.com/UsaDEfz4TZ — Premier League (@premierleague) February 24, 2026

Manchester est invaincu depuis 10 rencontres en Premier League et est désormais 4e à 3 points d’Aston Villa, une place qualificative pour la Ligue des champions. Michael Carrick est en train de sauver la saison des Red Devils depuis le départ de Rúben Amorim, qui doit sûrement profiter de ses vacances loin de la pluie anglaise.

Senne, restons zen.

