Un nouveau diffuseur pour les Bleuets

JD
Ah parce qu’ils étaient diffusés ?

Mauvaise blague à part (la réponse était évidemment oui, sur La Chaîne L’Equipe), la Fédération française de football a annoncé ce dimanche soir qu’à compter du lundi 13 octobre, les matchs des Bleuets seront diffusés par le créateur de contenu Zack Nani « en direct et en exclusivité […] sur ses chaînes Youtube et Twitch. »

L’entrepreneur, qui avait déjà acquis les droits de certaines rencontres du championnat saoudien en début de saison et prospère également en vendant des msemens à proximité de la Gare du Nord à Paris, a célébré cette nouvelle corde à son arc dans une vidéo qui a remporté un franc succès auprès de sa communauté. Son contrat avec la FFF court jusqu’à l’Euro 2027 mais ne comprend pas la diffusion des rencontres de la phase finale du tournoi.

« Avec ce nouveau diffuseur, la FFF réaffirme sa volonté de mettre en valeur sa sélection Espoirs de manière innovante et adaptée aux nouveaux modes de consommation de ses jeunes supporters et du grand public », se félicite l’institution dans son communiqué.

Les Bleuets affrontent l’Estonie à Grenoble ce lundi à 18h30. Pile après la sortie des cours, bien vu !

Les Bleuets se chauffent aux Îles Féroé

JD

