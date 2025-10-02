Les Bleuets avec Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu

De la nouveauté chez les Espoirs.

Après celle de son compère Didier Deschamps, Gérald Baticle a lui aussi dévoilé ce jeudi sa liste des 23 joueurs convoqués pour les deux prochains matchs comptant pour les éliminatoires de l’Euro espoirs prévu en 2027.

Un titi avec Zaïre-Emery

Les Bleuets se déplaceront aux Îles Féroé le 10 octobre prochain, avant de recevoir l’Estonie trois jours après. Sans surprise, les cadres comme Mathys Tel, Leny Yoro ou encore Guillaume Restes seront de la partie.

𝑳𝒆𝒔 2️⃣3️⃣ 𝑩𝒍𝒆𝒖𝒆𝒕𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒗𝒐𝒒𝒖𝒆́𝒔 𝒑𝒂𝒓 𝑮𝒆́𝒓𝒂𝒍𝒅 𝑩𝒂𝒕𝒊𝒄𝒍𝒆 💪 Nos Espoirs poursuivront leurs qualifications au prochain EURO avec 2 matchs en octobre : 🗓️ Vendredi 10 : 🇫🇴 Îles Féroé / France 🇫🇷 🗓️ Lundi 13 : 🇫🇷 France / Estonie 🇪🇪 (à Grenoble) pic.twitter.com/dgLhnJhcVn — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 2, 2025

Non convoqué chez les grands, Warren Zaïre-Emery fait son retour dans le groupe des Bleuets. Il pourra s’occuper d’accueillir son coéquipier en club Senny Mayulu, récompensé pour ses récentes performances avec le PSG et qui honore sa première convocation avec les Espoirs, à 19 ans. Si Christian Mawissa et Saïmon Bouabré sont les grands absents de cette liste, Baticle pourra compter sur Ayyoub Bouaddi ou encore Djaoui Cissé, qui vient tout juste de prolonger son contrat avec le Stade rennais.

Du talent sur le papier, reste plus qu’à confirmer sur le terrain.

