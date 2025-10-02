S’abonner au mag
  International
  Équipe de France

Liste de Deschamps : Mateta entre dans la danse, Thauvin reste en attente

MR
Liste de Deschamps : Mateta entre dans la danse, Thauvin reste en attente

À 84 jours de Noël, Didier Deschamps s’est pointé au siège de la FFF pour balancer sa liste de vœux… enfin celle des joueurs qu’il veut dans son groupe pour affronter l’Azerbaïdjan (le vendredi 10 octobre au Parc des Princes) et l’Islande (le lundi 13 octobre au Laugardalsvöllur de Reykjavik). Les matchs 3 et 4 sur les 6 qui décideront de la présence ou non des Bleus au Mondial 2026.

Et si les Bleus ont commencé ces éliminatoires de la meilleure des manières (victoires contre l’Ukraine et l’Islande en septembre), le prochain rassemblement comporte son lot d’incertitudes. Et pour cause, les forfaits, notamment offensifs, sont pléthoriques : Dembélé, Doué, Thuram, Kolo Muani et Cherki sont out. Alors, pour accompagner le capitaine Mbappé en attaque, il a fallu se creuser la tête. Florian Thauvin et Jean-Philippe Mateta étaient pressentis, seul le bomber de Crystal Palace valide son ticket. Christopher Nkunku repasse une tête et complétera la ligne offensive où figurent également Michael Olise, Maghnès Akliouche, Bradley Barcola, Kingsley Coman et Hugo Ekitike.

Les arrières sont assurés

Au milieu et en défense, rien n’était aussi alarmant. Si Aurélien Tchouaméni est suspendu pour cette fenêtre internationale, Adrien Rabiot, Manu Koné et Khephren Thuram rempilent, Eduardo Camavinga fait son retour. Derrière, William Saliba retrouve sa place pour accompagner Dayot Upamecano, Lucas Digne, Malo Gusto, les frères Hernandez, Ibrahima Konaté et Jules Koundé. Et les trois gardiens ? Maignan, Chevalier, Samba, classic shit.

Et pendant qu’on y est, on souhaite un joyeux 64e anniversaire à Luis Fernandez.

Didier Deschamps et l'équipe de France comme « une bouffée d'oxygène »

MR

