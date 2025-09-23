S’abonner au mag
Tchouaméni devrait rater le prochain rassemblement avec les Bleus

MBC
Oh les vacances qui vont faire du bien !

Le jeudi 2 octobre à 14 heures, Didier Deschamps ne risque pas d’appeler Aurélien Tchouaméni dans sa liste des 23 pour le rassemblement d’octobre. D’après les informations du Parisien partagées ce mardi, le joueur du Real Madrid, expulsé lors du match aller contre l’Islande à la suite d’une vilaine semelle, devrait se voir infliger une suspension pour les deux prochains matchs de qualification à la Coupe du monde 2026.

Une liste d’absent exhaustive

Le sélectionneur de l’équipe de France ne devrait pas compter sur sa sentinelle pour le match face au petit Poucet du groupe, l’Azerbaïdjan, mais aussi lors du déplacement des Bleus en Islande, prévu le 13 octobre prochain. Avec cette suspension, Tchouaméni rejoindrait la liste des absents dans laquelle figure notamment Rayan Cherki et Ousmane Dembélé, tous les deux blessés.

Au moins, le Real Madrid ne risque pas d’appeler Didier Deschamps en octobre.

