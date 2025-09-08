S’abonner au mag
Tchouaméni donne son point de vue de joueur sur le débat des blessures en sélection

Le Real Madrid a donc le 06 de Deschamps en numéro favori.

Contre l’Ukraine vendredi, les deux joueurs du Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé et Désiré Doué ont contracté une blessure. Juste après le match, le club de la capitale s’est empressé d’écrire un communiqué, demandant une réforme autour de la collaboration médico-sportive entre clubs et sélection. Présent en conférence de presse ce lundi à J-1 du match contre l’Islande au Parc des Princes, Didier Deschamps a indiqué que le staff « avait tenu compte du ressenti des joueurs ».

Les rois de la com

Également interrogé sur le sujet, Aurélien Tchouaméni a déclaré de son côté « qu’ il y a toujours eu une bonne communication entre l’EDF et son club du Real Madrid. » « Chacun défend ses intérêts. Si le joueur estime que c’est compliqué pour lui de jouer parce qu’il y a un risque très élevé, le coach a toujours été conciliant, il n’est pas bête. Il peut parfois y avoir des problèmes de santé qui apparaissent pendant la sélection, ça fait aussi partie du jeu », a ajouté le milieu de terrain madrilène, en grande forme depuis le début de saison. 

Espérons qu’il ne se soit pas porté l’œil pour le match contre l’Islande.

Didier Deschamps : « Le PSG n’est pas un adversaire de l’équipe de France »

