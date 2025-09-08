S’abonner au mag
Didier Deschamps : « Le PSG n’est pas un adversaire de l’équipe de France »

Didier Deschamps : « Le PSG n’est pas un adversaire de l’équipe de France »

Un protocole sanitaire digne du Covid-19 ?

À la veille de la réception de l’Islande dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps est revenu sur le feuilleton autour des blessures d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué. Alors que le Paris Saint-Germain a exprimé sa volonté de réformer la collaboration médico-sportive entre clubs et sélection après la victoire contre l’Ukraine, le sélectionneur des Tricolores a indiqué ce lundi que « le PSG n’était pas un adversaire ».

« On a tenu compte du ressenti des joueurs »

Dès le début de sa conférence de presse, Didier Deschamps a évoqué le protocole blessure suivi par son staff sur les cas Dembélé et Doué. « On a fait les choses de manière professionnelle et progressive comme on fait avec tous les joueurs. On a tenu compte du ressenti des joueurs. Malheureusement, c’est arrivé et cela concerne deux joueurs du Paris Saint-Germain. »

Visiblement agacé par ces questions autour de ce sujet, DD a rapidement préféré clore la discussion« Si j’ai le Real Madrid ou le Bayern Munich qui m’appelle, je vais finir par faire jouer les journalistes. Je ne vais pas répondre à plus de questions », a-t-il conclu l’air un poil crispé.

Et les Girondins de Bordeaux, ils ne l’appellent pas ?

Tchouaméni donne son point de vue de joueur sur le débat des blessures en sélection

