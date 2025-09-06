Blessure de Dembélé : à qui la faute ?

À Wrocław (Pologne), la soirée de vendredi s’est déroulée sans accroc. Dominatrice dans tous les secteurs du jeu, l’équipe de France a en effet maîtrisé l’Ukraine (2-0) – du moins pendant une heure – ne laissant aucune miette à son hôte délocalisé, si ce n’est un petit quart d’heure de chaud au retour des vestiaires. Mais la clarté de ce scénario, en ouverture des qualifications à la Coupe du monde 2026, s’est quelque peu grisée à dix minutes du terme. Sur une accélération anodine, Ousmane Dembélé s’est en effet souvenu que son corps ne tenait plus la baraque, victime d’un problème à l’ischio-jambier droit. Remplacé par le néophyte Hugo Ekitike (81e), alors qu’il avait lui-même remplacé Désiré Doué (également blessé, au mollet) à la pause, Dembélé se retrouve aujourd’hui dans une bisbille entre le staff du Paris Saint-Germain et celui de l’équipe de France.

Il faut dire que physiquement, l’ailier est sur la corde la raide depuis le début de l’été. Touché à la cuisse gauche le week-end dernier contre Toulouse – après avoir déjà été blessé à la même zone en fin de saison –, Dembélé avait passé une IRM, dont le bilan n’a pas été révélé. Ce rassemblement de septembre devait donc confirmer ou infirmer son rétablissement définitif. Ce qui n’est visiblement pas le cas. Devant les médias, Didier Deschamps a pourtant assuré l’inverse : « Oui, j’étais sûr (de son état de forme), autrement je ne le fais pas entrer. En plus, c’est l’autre cuisse. Il était dans de bonnes dispositions. Malheureusement pour lui, mais ça aurait pu arriver à un autre joueur. J’ai fait par rapport à ce qu’il pensait et d’un point de vue médical, il n’y avait pas de problème. » À Paris, l’excuse ne passe pas.

Le PSG est tout aussi responsable

Comme le précise L’Équipe, le staff du Paris Saint-Germain aurait en effet averti celui des Bleus, bien avant le début de la trêve, concernant la fragilité physique d’Ousmane Dembélé. La FFF n’en aurait pas tenu compte. Le Parisien ajoute que le club de la capitale estime être victime d’une gestion « irrespectueuse » de son joueur. Une nouvelle IRM doit être effectuée afin de connaître la gravité de cette blessure, tandis que Dembélé quittera le rassemblement dans les prochaines heures. Il manquerait les réceptions de Lens en championnat (14 septembre) et de l’Atalanta en Ligue des champions (17 septembre). De quoi creuser un peu plus l’écart dans les relations entre le PSG et l’équipe de France, mais surtout interroger sur la communication entre staffs médicaux des clubs et des sélections.

Car jeter la pierre à Didier Deschamps serait un poil exagéré. En effet, si Ousmane Dembélé n’était pas complètement disposé à jouer, le sélectionneur ne l’aurait tout simplement pas convoqué. D’autant que les alternatives s’offrant à lui (Akliouche, Thuram, Barcola, Ekitike) étaient plutôt de qualité. De plus, il est assez légitime de remettre en cause le raisonnement parisien. Parler de gestion « irrespectueuse » pour un joueur de 28 ans, international aguerri et sélectionné pour disputer un match de qualification en Coupe du monde paraît difficilement compréhensible, quand ce même joueur a disputé 57 matchs sans discontinuer depuis août 2024. Deschamps n’est donc en aucun cas responsable de la cadence offerte au PSG, tournant à près de 70 matchs par saison ; et il ne l’est pas non plus concernant le temps de repos que ce même PSG a accordé à son meilleur élément durant l’été (la Supercoupe d’Europe, par exemple). Enfin, ce feuilleton remet sur la table le rapport de force sélections clubs, que ces derniers pensent souvent acquis. Ousmane Dembélé, lui, aurait certainement souhaité préparer son Ballon d’or d’une autre manière.

